У Полтаві відкрилася унікальна фотовиставка “Якби не війна”

У Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація волонтерського емоційного фотопроекту «Якби не війна». Фотовиставка триватиме з 15 до 23 квітня.

Виставка розбита на всім блоків, представляє 146 Героїв, 122 історії – усе це історії життя 97 “звичайних” людей, які живуть серед нас.

Також фотопроект розповідає про життя 25 янголів, які спостерігають за нами з небес.

«Якби не війна» – ми б ніколи не дізнались – наскільки сильна і непереможна наша нація

«Якби не війна» – ми б ніколи не дізнались – наскільки мужні і войовничі українці

«Якби не війна» – ми б ніколи не дізнались – як багато тих, для кого Україна – не просто місце проживання…

Фотовиставка «Якби не війна» – історії про те, як війна калічить тіла, але звеличує душі. А ще про те, як отримані важкі травми – не привід опускати руки.

Тут є історії про кохання, всупереч війні. Історії про те, що не обов’язково бути військовим, щоб захищати свою землю. І не обов’язково бути чоловіком, щоб тримати в руках зброю, так само, як не обов’язково бути українцем – щоб захищати Україну.