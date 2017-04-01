2017 04 01 10:10:40

У Полтаві відкрилася міжнародна виставка “Карлюка-2017”

У великій залі Галереї мистецтв ім. Ярошенка відбулося офіційне відкриття Міжнародної виставки карикатур“Карлюка-2017”.

В рамках заходу представлені експозиція асоціації карикатуристів Азербайджану, персональні виставки відомих в усьому світі карикатуристів Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджізаде (Баку, Азербайджан), Андрєя Попова(Санкт-Петербург, Росія).

У програмі відкриття фестивалю – виступи міського духового оркестру «Полтава», театру-студії Богдана Чернявського, театру поезії i пісні «Надежды маленький оркестри», команди КВК «Маленьке диво» та виставка карикатур «Гумор і космос» у Полтавському музеї авіації і космонавтики ім. Юрія Кондратюка, – повідомив Михайло Шлафер, організатор міжнародного конкурсу-виставки Української асоціації карикатуристів «Карлюка».

Наступного року організатори планують залучити карикатуристів із Кувейту та Єгипту, тощо.