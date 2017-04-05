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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 04 05 16:56:16

У Полтаві відбувся відбірковий етап турніру з волейболу “Кубок МВС України-2017” (ФОТО)

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У спорткомплексі поліції Полтавщини пройшов відбірковий етап турніру з волейболу “Кубок Міністра внутрішніх справ України-2017”. Спортивні змагання проводять з метою сприяння розвитку фізичної культури і спорту, а також зміцнення фізичної загартованості, збереження трудової активності працівників та військовослужбовців центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України.

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У першому відбірковому етапі взяли участь команди Головного управління Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, управління поліції охорони та військової частини 3052.

У боротьбі перемогу вибороли рятувальники, срібло завоювали працівники поліції, бронзу – поліція охорони. Привітав переможців заступник начальника поліції Полтавської області Денис Захарченко.

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Команда ДСНС Полтавщини продовжить боротьбу у другому міжрегіональному етапі, повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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