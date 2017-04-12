У Полтаві відбувся турнір з лазертагу

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я у Полтаві комунальний заклад “Полтавський міський заклад-центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” спільно з ПОДГО ВСЦ “Воїн” провели турнір з гри “Лазертаг”.

Основною метою змагань стала пропаганда здорового способу життя, виховання мужності та патріотизму.

У заході взяли участь 30 чоловік, які були розподілені на 5 команд. Вони мали змогу проявити свої командні та спортивні здібності. Цього разу перемогу виборола команда “Челентано”.

По закінченню змагань, окрім великого задоволення від гри, переможці та призери були нагороджені грамотами від організаторів, повідомили у міській раді.