У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції

Цими вихідними у Полтаві, за ініціативи Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, на території ТРЦ «Київ» відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook.

“Дуже важливо підтримувати вітчизняного виробника і покращувати умови для його роботи. Саме від цього залежить розвиток нашої економіки та успішність області”, – написав Товстий.

До заходу долучилися аграрні підприємства, організації, а також фермерські господарства із різних районів нашої області. Ярмарок потішив різноманіттям асортименту.