Ви тут:
Головна сторінка > Полтавщина > У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції
17883776_1313728658716068_3047129626065566578_n Полтавщина Сільське господарство Суспільство 

У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції

У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції

Цими вихідними у Полтаві, за ініціативи Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, на території ТРЦ «Київ» відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції.

17883776_1313728658716068_3047129626065566578_n

Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook.

“Дуже важливо підтримувати вітчизняного виробника і покращувати умови для його роботи. Саме від цього залежить розвиток нашої економіки та успішність області”, – написав Товстий.

До заходу долучилися аграрні підприємства, організації, а також фермерські господарства із різних районів нашої області. Ярмарок потішив різноманіттям асортименту.

“Полтавщина вкотре доводить своїм споживачам, що вона конкурентоспроможна на ринку України та виготовляє продукцію, яка відповідає нормам і вимогам чинного законодавства”, – зазначив Товстий.

Читайте також