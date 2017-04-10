У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції
У Полтаві відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції
Цими вихідними у Полтаві, за ініціативи Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, на території ТРЦ «Київ» відбувся передсвятковий ярмарок із реалізації сільськогосподарської продукції.
Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook.
“Дуже важливо підтримувати вітчизняного виробника і покращувати умови для його роботи. Саме від цього залежить розвиток нашої економіки та успішність області”, – написав Товстий.
До заходу долучилися аграрні підприємства, організації, а також фермерські господарства із різних районів нашої області. Ярмарок потішив різноманіттям асортименту.
“Полтавщина вкотре доводить своїм споживачам, що вона конкурентоспроможна на ринку України та виготовляє продукцію, яка відповідає нормам і вимогам чинного законодавства”, – зазначив Товстий.