У Полтаві відбувся “круглий стіл” присвячений 150-річчю з дня народження Миколи Дмитрієва

Вчора у музеї Панаса Мирного відбулося засідання круглого столу «Щирий громадянин своєї країни», присвяченого 150-річчю з дня народження Миколи Дмитрієва – редактора-видавця, полтавського адвоката та громадського діяча.

Учасники засідання обговорили історичну основу статті Олени Пчілки «Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи у «Рідному краї», «Незабутній син України» Микола Дмитрієв та переглянули фотографії випускників 1916 року Другої Полтавської чоловічої гімназії в експозиції Полтавського музею авіації і космонавтики, про це повідомили в Управлінні культури.