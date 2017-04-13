У Полтаві відбувся фестиваль “Великодня писанка” (ФОТО)

Сьогодні на Театральній площі Полтави розгорнулося справжнє святкове дійство – щорічний фестиваль «Великодня писанка», який традиційно проходить під патронатом Полтавського міського голови Олександра Мамая. Колективи закладів освіти та культури презентували плоди неймовірної фантазії та кропіткої праці. Крашанки, писанки, вишиті рушники, іграшки, плетені кошики, вироби з паперу, глини, дерева, вишиті й намальовані картини, витвори на великодню тематику, створені власноруч, прикрашали цього дня центральну вулицю міста.

Традиційно, в рамках фестивалю, який цього річ проходить вп’яте, провівся конкурс творчих робіт юних полтавців на тему «Великодній кошик», у якому взяли участь 38 закладів освіти та культури міста.

Серед тих, хто презентував під час фестивалю свою творчість, і учні загальноосвітньої школи № 8.

«Великодньої писанки» готувалися відповідально. Так, під час презентації своєї продукції, малеча вітала з прийдешніми святами віршами”, – розповіли учні школи.



Очільник міста зазначив: найголовніше те, що фестиваль «Великодня писанка» став традиційним.

“Цей захід об’єднує маленьких талановитих полтавців. А їхня творчість, у свою чергу, об’єднує нас, дорослих. Вкотре переконуюсь, що наші діти надзвичайно талановиті. А педагоги вміють побачити та розвинути іскру таланту у своїх учнях”, – сказав міський голова Олександр Мамай.



Оглянувши кожну композицію, міський голова нагородив призерів та переможців грамотами та подарунками – «великодніми кошиками», у яких було найнеобхідніше для навчання юних полтавців.

Так, 3-є місце вибороли:

· Мала академія мистецтв імені Раїси Кириченко;

· Міська художня школа;

· Ясла-садок № 42

· Навчально-виховний комплекс № 36

· Загальноосвітня школа № 10

· Загальноосвітня школа № 35

Володарями 2-го місця стали:

· Палац дитячої та юнацької творчості;

· Загальноосвітня школа № 29;

· Загальноосвітня школа № 24

· Загальноосвітня школа № 3

Перше місце у конкурсі «Великодній кошик» вибороли:

· Дошкільний навчальний заклад 55 «Незабудка»

· Загальноосвітня школа № 5

Цьогорічними володарями «Гран-прі» конкурсу «Великодній кошик» стали:

· Навчально-виховний комплекс № 86;

· Центр позашкільної освіти.

Зі сцени мешканцям міста дарували святкову концертну програму найкращі колективи Палацу дитячої та юнацької творчості.

Також, під час фестивалю, по вулиці Соборності розгорнулася святкова торгівля. Тож, усі мали змогу придбати великодню продукцію до святкового столу.