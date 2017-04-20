У Полтаві відбувся другий візійний Форум (ФОТО)

Учора у Полтаві пройшов другий Форум Інтегрованого розвитку, присвячений розробці основних завдань розвитку міста. Захід організували Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради спільно з проектом «Інтегрований розвиток міст в Україні», що виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Про це повідомили у Полтавській міськраді.

Участь у Форумі взяли понад 80 представників від громадських організацій, підприємці та бізнесмени міста, управління та відділи виконавчого комітету Полтавської міської ради, депутати районних та місцевої ради, представники вищих навчальних закладів, закладів освіти та медицини.

Під час першого Форуму, який відбувся 23 червня 2016 року, представники полтавської громади висловили власне бачення щодо напрямків та стратегії розвитку міста в діалозі з міською владою, – зазначив директор КО “Інститут розвитку міста” Юрій Левченко. – Напрацювання Форуму використовуються для розробки Концепції інтегрованого розвитку Полтави, що наразі здійснюється в рамках вищезазначеного проекту.

Протягом попереднього року роботи над концепцією експерти виконали детальний аналіз всіх компонентів життєдіяльності міста. Це дозволило виявити сильні та слабкі сторони міста: наявні переваги усіх секторів та аспектів розвитку Полтави, а також сфери, над якими ще потрібно попрацювати владі та громаді міста, обмеження та чинники, що ускладнюють розвиток Полтави.

Секретар міської ради Оксана Деркач переконана, що другий Форум є надзвичайно важливою складовою подальшої роботи, оскільки саме на цьому етапі відбувається конкретизація змісту та основних напрямів роботи всіх зацікавлених сторін – міської влади та громадського суспільства.

Зараз, коли необхідна інформація вже зібрана, експертний аналіз проведений, а результати задокументовані, реалізація проекту переходить у наступну робочу фазу, а саме до визначення та виконання конкретних завдань міського розвитку та формування бажаного позитивного іміджу Полтави, – зазначила Оксана Деркач.

Метою другого форуму є напрацювання основних завдань міського розвитку для досягнення чотирьох попередньо погоджених з громадою візій розвитку міста – «Полтава – місто науки, освіти, інноваційної економіки та креативних індустрій», «Полтава – центр культури і надання регіональних послуг», «Полтава – місто з диверсифікованим екологічно чистим виробництвом відповідно до еко-стандартів», «Полтава – центр туризму, рекреації та реабілітації». Робота, проведена під час Форуму, дозволить сформувати основні напрямки майбутнього розвитку різних сфер життєдіяльності міста (житловий простір та умови проживання, дорожній рух та транспорт, культура та культурна спадщина, відпочинок та туризм, вигляд міста, дизайн міста, міська навігація, публічні простори тощо).

Міська влада зацікавлена в активній участі громади в процесах міського розвитку, тому учасниками Форуму є звичайні полтавці, представники громадських організацій, релігійних громад, бізнесу та органів місцевого самоврядування, які спільними зусиллями зможуть створити гарне місто, де комфортно житимуть діти й дорослі, студенти й пенсіонери, бізнесмени та всі полтавці.

Довідково: Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Окрім Полтави в ньому беруть участь Житомир, Вінниця та Чернівці. Уряд Німеччини фінансує проект у розмірі 4 млн євро, Уряд Швейцарії надає майже 2 млн євро.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами співпраці Німеччини з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.