2017 04 06 16:17:21

У Полтаві відбулось спільне засідання колегії Департаменту економічного розвитку та Управління містобудування ОДА (ФОТО)

У Полтавській ОДА відбулося спільне засідання колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій та Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

На порядок денний винесли два питання:

1 Підготовка базової інформації, необхідної для залучення потенційного інвестора.

2 Містобудівна документація та впровадження містобудівного кадастру як основа для залучення інвестицій.

” Наше завдання зробити привабливий інвестиційний клімат. Бюджети в першу чергу залежать від тих, хто працює в районі, області”, – повідомив перший заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло.

“Ми проводимо спільну колегію, тому що головна наша задача – створення сприятливих умов, щоб до нас прийшов інвестор. Це потенційний супровід інвестора, постінвестиційна підтримка, якісне формування бази даних наявних земельних ділянок. Це і є презентація свого регіону та ношої області на вищому рівні. Саме тому ми співпрацюємо з закордонними партнерами. Нам потрібно створити всі умови, щоб інвестор прийшов, вклав гроші, створив робочі місця. Потрібно обговорити туристичний та науковий потенціал, нашу промисловість. Це ті галузі, що потребують відродження. Свою діяльність потрібно розпочати з якісно підготовленої презентації про містобудівну діяльність”, – розповіла директора Департаменту економічного розвитку ОДА Інна Іщенко.

Начальник відділу міжнародно – технічної допомоги та інвестиційної діяльності управління міжнародного співробітництва та залучення інвестицій Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Марія Долженко доповіла про “Підготовку базової інформації, необхідної для залучення потенційного інвестора”.

“В поточному році Департаментом економічного розвитку торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації бкло сформовано пакет інвестиційних проектів, які можуть бути запропоновані інвестору. З метою залучення іноземних інвестицій для економічного і соціального розвитку регіону, було проведено інвентаризацію вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Наразі маємо 96 земельних ділянок, які можут бути запропоновані інвестору під промислову забудову. На основі цього буде створено відповідний каталог земельних ділянок”, – сказала Марія Долженко.

Крім того Полтавською облдержадміністрацією спільно з експертами проекту “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС) розробляється Інвестиційний портал Полтавщини. Цей портал міститиме інформацію про основні переваги Полтавської області, економіку регіону, досвід міжнародної співпраці, галузі з найвищим потенціалом, а також пропозиції для інвесторів. Доповнила Долженко.

Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Олександр Панков повідомив про “Містобудівну документацію та впровадження містобудівного кадастру як основного для залучення інвестицій”.



“Будівельна галузь є днією з найважливіших складових частин економіки Полтавської області, що визначальною мірою забезпечує функціонування багатьох інших галузей. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації за останні 2 роки зробило вагомий крок, зокрема, щодо забезпечення територіх області містобудівною документацією та створенню містобудівного кадастру на регіональному рівні”, – повідомив начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Олександр Панков.