У Полтаві відбулася благодійна акція “Великдень” для дітей – сиріт (Фото)

У Полтаві відбулася благодійна акція “Великдень” для дітей – сиріт Полтавської обласної школи – інтернат І – ІІІ ступенів №2 ім. Н.К. Крупинської.

Для дітей провели майстер – клас під керівництвом піцайол з приготування піци.

“Я приготувала піцу у формі сердечка. Для мене це – любов та доброта. Тому моя піца повинна бути смачною”, – розповіла учениця Людмила.

Після завершення майстер – класу, вихованці школи – інтернату скуштували смачний обід та продегустували піцу, яку зробили для себе.

“Традиційно для нашого фонду з 1993 року ми вітаємо наших підопічних зі святом Великодня. Наші діти всі талановиті, а ми їм лише допомагаємо у розкритті талантів. Сьогодні ми разом приготували піцу, на якій кожна дитина зробила фірменний знак, щоб після випікання можна було впізнати саме їхню роботу”, – розповіла співзасновник Фонду захисту і підтримки талановитих дітей ім. А. Кукоби, ініціатор акції Юлія Іщейкіна.

По завершенню свята, всі діти отримали подарунки від ГО «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» імені Анатолія Кукоби. Також їх передали і дітям, які не змогли відвідати свято.

“Немає неталановитих дітей, є дорослі, які не проклали їм шлях до таланту”, – додала Юлія Іщейкіна.