У Полтаві відбудеться презентація збірки «Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки»
У Полтаві відбудеться презентація збірки «Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки»
13 квітня у Полтаві відбудеться презентація збірки матеріалів конференції “Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки”.
Презентація відбудеться 13 квітня о 14.00 год у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею ім.В.Кричевського, повідомили у Полтавській районній раді.