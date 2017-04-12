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У Полтаві відбудеться презентація збірки «Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки»

У Полтаві відбудеться презентація збірки «Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки»

13 квітня у Полтаві відбудеться презентація збірки матеріалів конференції “Батьківщина найвизначнішого літописця доби козацтва Самійла Величка – село Жуки”.

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Презентація відбудеться 13 квітня о 14.00 год у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею ім.В.Кричевського, повідомили у Полтавській районній раді.

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