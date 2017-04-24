У Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів та свято духовної музики

Читайте також
-
На Полтавщині знищили 29 предметів часів минулих війнНа Полтавщині знищили 29 предметів часів минулих війн На вихідних групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального...
-
На Полтавщині затримали крадія велосипедівНа Полтавщині затримали крадія велосипедів Поліцейські Лубенщини встановили особу чоловіка, що викрав декілька велосипедів. 27-річний раніше...
-
Кременчук виділить кошти на допомогу військовій частині – польова пошта В0927Кременчук виділить кошти на допомогу військовій частині – польова пошта В0927 Кременчук одне з не багатьох...