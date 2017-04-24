У Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів та свято духовної музики

З нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 7 травня об 11:00 у Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів, а о 13:00, за участі міського духовного оркестру “Полтава”, – свято духовної музики.