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znimok-ekranu-24-04-17-160146 Анонс Культура Полтавщина Суспільство 

У Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів та свято духовної музики

У Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів та свято духовної музики

З нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 7 травня об 11:00 у Полтаві відбудеться марш-парад духових оркестрів, а о 13:00, за участі міського духовного оркестру “Полтава”,  – свято духовної музики.

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