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karluka2017-e1490731188486 Оголошення Полтавщина Суспільство 

У Полтаві триває фестиваль гумору “Карлюка – 2017”

У Полтаві триває фестиваль гумору “Карлюка – 2017”

До 21 квітня о 16 годині у великій виставковій залі Галереї мистецтв спільно з Українською асоціацією карикатуристів “Карлюка”,  традиційно відбувається Фестиваль гумору “Карлюка-2017”. В його рамках представляють експозиції асоціацій карикатуристів Азербайджану, персональні виставки відомих в усьому світі карикатуристів Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджізаде (Баку, Азербайджан), Андрєя Попова(Санкт-Петербург, Росія). 

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