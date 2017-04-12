У Полтаві триває фестиваль гумору “Карлюка – 2017”

До 21 квітня о 16 годині у великій виставковій залі Галереї мистецтв спільно з Українською асоціацією карикатуристів “Карлюка”, традиційно відбувається Фестиваль гумору “Карлюка-2017”. В його рамках представляють експозиції асоціацій карикатуристів Азербайджану, персональні виставки відомих в усьому світі карикатуристів Олексія Кустовського (Київ, Україна), Байрама Гаджізаде (Баку, Азербайджан), Андрєя Попова(Санкт-Петербург, Росія).