2017 04 08 11:02:06

У Полтаві триває безкоштовне кіно фестивалю “Мазепа-фест”

У рамках фестивалю 7, 8 та 9 квітня у кінотеатрі “Колос” триває показ художніх, документальних та мультиплікаційних фільмів.

Учора, в перший день фестивалю, була презентована дебютна повнометражна робота Тараса Химича “Жива”.

Це історико-драматичний фільм, знятий за реальними подіями, які трапилися у 1950-х роках. Фільм розповідає про молоду дівчину Анну Попович, яка, рятуючись від переслідувань МГБ, потрапляє до табору УПА. Лише 1991 року Анна Попович розповіла свою історію та дозволила її екранізувати.

До Полтави завітала й виконавиця головної ролі Ольга Комановська, акторка івано-франківського драматичного театру, для якої фільм також став дебютним.

Зал кінотеатру “Колос” був переповнений, і глядачі навіть змушені були сидіти на сходинках.

Нагадаємо, сьогодні полтавцям презентують мультфільм “Кирило Кожум’яка” та фільм “Гніздо Горлиці”, а в неділю – документальний фільм “Переломний момент” та художній фільм “Княгиня Ольга”, повідомляє Нromadske.poltava.ua