У Полтаві тролейбус збив 10 – річного школяра (ФОТО)

ДТП сталася сьогодні, близько 13-ї години на вулиці Європейській. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Тролейбус, під керуванням 50-річної жінки-водія наїхав на місцевого школяра.

Свідки події розповіли патрульним, що 10-річний хлопчик перебігав дорогу по регульованому пішохідному переходу. У результаті наїзду, дитину госпіталізували із тілесними ушкодженнями до міської дитячої клінічної лікарні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є ще одна постраждала: 55-річна жінка, що була в салоні тролейбусу. Громадянка отримала травми, під час різкого гальмування транспортного засобу.

На місце дорожньо-транспортної пригоди викликано слідчо-оперативну групу. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини події.