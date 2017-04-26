У Полтаві тепло та похмуро

27 квітня у Полтаві буде переважно хмарна погода, опадів синоптики не прогнозують.

Ранок у Полтаві буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів, повідомляє sinoptik.ua.

Температура вночі: +10 °С, вдень: +19 °С.

Очікується південний вітер до 6,6 м/с.

Схід сонця о 05:23, захід о 19:55.

макс: 25.3° (1966); мін: -3.1° (2003).

Народний прогноз погоди: 27 квітня вшановується пам’ять святого Мартіна (Мартина) сповідника, папи Римського. У народі святого Мартіна називали Лисогоном, також цей день мав назву “Свято ворон”. У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: “На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота”. Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня – у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі і косатки.