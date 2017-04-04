2017 04 04 23:26:07

У Полтаві синоптики прогнозують грозові дощі

5 квітня у Полтаві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями слабкий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє sinoptik.ua

Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 13-18.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам’ять преподобного Никіна, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никін вважається покровителем гри в шашки. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.