У Полтаві синоптики прогнозують грозові дощі

Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 13-18.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам’ять преподобного Никіна, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никін вважається покровителем гри в шашки. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.
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