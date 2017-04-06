2017 04 06 23:47:31

У Полтаві синоптики прогнозують грозові дощі

7 квітня У Полтаві пройдуть дощі, температура повітря знизиться.

7 квітня в Полтаві хмарно із проясненнями, уночі невеликий дощ, удень дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/сек., температура повітря вночі +6…+8 градусів, удень +15…+17 градусів.

Про це повідомляє meteo.gov.ua

7 квітня відзначається свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. “На Благовіщення весна зиму поборола”, – вважають в народі, хоча відомі і благовіщенські морози. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман – до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо Благовіщення холодне – слід чекати сорок ранкових морозів. На Благовіщення гроза – до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве – бути літу грозовому; відлига – багато морозів попереду. Якщо на Благовіщення ніч тепла – весна рання буде. Для рибалок це хороший день – на Благовіщення риба добре клює.