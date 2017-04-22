У Полтаві скликають сесію міської ради на 16 червня

Міський голова Полтави Олександр Мамай скликає чергову сесію міськради на 10-ту ранку 16 червня.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Полтавської міськради.

“Штаб спротиву” поки що згорнув свою роботу у залі міської ради Полтави.

Нагадаємо, 5 квітня в Полтаві відбулася бійка біля арки на вул. Соборності, 27. Після протестів активісти організували “Штаб спротиву” і оселилися в міській раді, вимагаючи скликання позачергової сесії та запровадження мораторію на МАФи.