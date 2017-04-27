У Полтаві розшукали iPhone, який викрали у Києві

Телефон, який майже 3 роки тому викрали у Києві, розшукали полтавські патрульні.

Подія мала місце на площі Слави. Патрулюючи вулицю, інспектори виявили громадянина, який вів себе підозріло. Спілкуючись із охоронцями порядку 28-річний чоловік нервував.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього мобільний телефон iPhone 5s, який за наявними базами з 2014 року знаходиться у розшуку як викрадений у Києві.

Громадянин пояснив патрульним, що купив телефон без документів на ринку. Інспектори доставили чоловіка відділку поліції, де слідчі вилучили вказаний телефон.