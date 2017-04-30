У Полтаві розпочався перший Land Art Festival

У Полтаві розпочався перший фестиваль ленд-арту

Сьогодні у Арт Платформі 11 (двір ТЦ «Київ», вул. Зіньківська, 6а) розпочався Land Art Festival. Проект зібрав художників, музикантів, режисерів і триватиме до кінця неділі.

Нагадаємо, ленд-арт — жанр мистецтва, який виник у США в кінці 1960-х років. Усі художні твори у ньому пов’язані з природним ландшафтом.

Організатори фесту — команда P. Art. Ter, які минулого року проводили тут виставку сучасного мистецтва, поєднавши її з лекторіумом. До цього вони займалися проектом «Кадетаріум» — масштабними творчими акціями у Кадетському корпусі. До речі, цьому проекту трьохрічної давнини присвятили окрему локацію — з фотографіями тодішніх глядачів та учасників, статтями та купюрою у 100 грн, яку знайшли під час одного з прибирань Кадетського.

Захід розпочався з театралізованого відкриття і продовжився імпровізаціями полтавських музикантів.

У цей час відвідувачі оглядали інсталяції та фотографії, вивішені по приміщенню колишнього цеху турбомеханічного заводу.

“Коли мені показали брус, я зрозумів що з нього можна буде зробити лапи як у павука. Потім ми з друзями почали роботу, яка тривала три тижні. До створення інсталяції долучилося близько десяти людей різних професій та світосприйняття. По закінченню фестивалю ми розберемо “Павука” та роздамо деталі всім, хто долучився до його створення. Це потрібно зробити через те, що треба спочатку зруйнувати щось старе, аби створити нове”, – підкреслив інженер Тарас, співавтор інсталяції “Павук”.

Одною з інсталяцій стала «Уявна інсталяція» від Олександра Коби, до якої прикріпили його діалог з Артуром Арояном щодо майбутньої інсталяції. Останнє повідомлення датувалося 2 квітня — за три дні до ножового поранення Олександра біля газетної арки в центрі Полтави.

Уявна інсталяція Олександра Коби

Крім інсталяцій, в рамках проекту пройшло і дві лекції. Перша — від німецького режисера Томаса Рота — стосувалася сучасного документального кіно. Іноземний гість пояснював, що зараз є багато можливостей знімати, адже техніка стала простою. Що ж до Полтави, то він зазначив, що тут менше енергії і швидкості, ніж в Нью-Йорку, але режисер бачить тут розвиток, особливо щодо екологічності.

— Такі інсталяції я міг зустріти і на виставках у Берліні, звідки я родом. Їх кожен може трактувати по-своєму. Адже будь-яка конструкція — спосіб донесення внутрішнього стану автора, — розповів Томас Рот.

Томас Рот

Другим лектором був харківський художник Гамлет Зіньківський. Він розмальовує арки у будинках у центрі свого міста і говорив про ці роботи. Початковою метою для нього було, щоб харків’яни просто вночі не ходили в ті арки в туалет. Вона була досягнута і забулася, натомість творчість на будинках стала можливістю привнести щось в місто, де він живе.

Лекція Гамлета Зіньківського

Зараз Гамлет працює над проектом «7-е правило», суть якого взяв з книги Тараса Прохаська: «Кожного дня живи за новим правилом».

Одна з організаторів фесту Валерія Петько говорить, що такі події мають привернути увагу жителів міста до мистецтва, творчості:

— Адже Полтава вважається духовною столицею країни. А як духовність існуватиме без мистецтва? Це важливий етап у творенні свідомого суспільства, бо починати завжди треба з себе.

Фестиваль триватиме ще завтра з 12 до 19 години. У програмі лекції про медіа-мистецтво, порівняння ленд-арту та паблік арту, дискусія про взаємовідносини поколінь та музичний перфоманс гурту «Онейроїд».

Роман ПОВЗИК, Юлія ГОНЧАРЕНКО