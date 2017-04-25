У Полтаві розпочалися обласні змагання з легкої атлетики серед ВНЗ

Змагання XIII обласної універсіади студентської молоді з легкої атлетики серед студентів вищих навчальних закладів розпочались у Полтаві. За перемогу та можливість поїхати на Чемпіонат України до Луцька боролися студенти чотирьох ВНЗ ІІІ та VІ рівня акредитації. Серед них як майстри спорту з легкої атлетики, так і новачки.

Змагання триватимуть два дні. У перший день легкоатлети показали себе у традиційних дисциплінах: біг на 60м, 800м, 3 км, стрибки в довжину та висоту, та штовхання ядра і метання спису. Всього більше сотні учасників.

«Це тринадцята універсіада студентської молоді. Змагання цікаві, молодшим першокурсникам є чому повчитися, набратися досвіду і подивитися на вищий результат спортсменів з легкої атлетики», розповіла, головний суддя змагань Олена Момот.

У бігу на 60м перемогла срібна призерка юніорського Чемпіонату країни Ольга Корсун. Говорить їй ще до чого прагнути, планує цьогоріч, потрапити на чемпіонат Європи до Польщі.

Змагання продовжать завтра, 26 квітня з 12 години. Атлети змагатимуться в бігові на 300 метрів, півтора та три кілометри. Кращі 15 спортсменів візьмуть участь у всеукраїнській Універсіаді в Луцьку.