У Полтаві разом з литовцями підбили підсумки Проекту з перебудови сектору психосоціальної реабілітації

Півтора року На Полтавщині діє українсько-литовський проект «Допомога областям Східної України шляхом реформування сектора психосоціальної реабілітації». У п’яти лікувально-профілактичних закладах Полтавщини: Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф.Мальцева, Полтавських обласних психоневрологічному і наркологічному диспансерах і Полтавському та Кременчуцькому обласних госпіталях для ветеранів війни створили мультидисциплінарні бригади.

До складу цих бригад входять лікарі психіатри і психотерапевти, психологи, медичні сестри, соціальні працівники та реабілітологи-ерготерапевти для проведення психосоціальної реабілітаційної роботи з хворими.

Як розповів ініціатор проекту, колишній радник міністра охорони здоров’я Литовської республіки Арвiдас Скорупскас, це новий вид послуг, як для Полтавщини так і для України загалом.

«Весь цивілізований світ перейшов на біо- психосоціальну модель. При лікуванні психічних розладів повинно бути три компоненти: лікування медикаментами, соціальна реабілітація та психологічна допомога. Соціальної реабілітації не було як при лікуванні людей з психічними розладами так і при лікування пост травматичних синдромів. Нині ж на Полтавщині створили служби, які надають такі послуги, зокрема тим, хто повертається з зони АТО», – сказав Арвiдас Скорупскас

Наприклад, на базі Полтавської обласної психіатричної лікарні створено Центр психічного здоров’я та впроваджено програми з психосоціальної реабілітації: програма профілактики і самоуправління посттравматичним стресовим розладом та іншими розладами для військовослужбовців; програма психосоціальної реабілітації учасників антитерористичної операції.

«Ми проводимо з пацієнтами групові та індивідуальні заняття. Це арт-терапія, вокало-терапія, психотерапевтичні групи, програми з релаксаційного дихання. Спеціальні тренінги з подолання стресу», – розповіла практичний психолог, керівник психологічної служби Полтавської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Мальцева Наталія Супруненко.

За період з початку реалізації проекту фахівцями бригад було оглянуто та надано показану допомогу майже 5 тисячам пацієнтів. Медичними закладами, що беруть участь у реалізації проекту, було витрачено 5380,9 тис. грн. бюджетних і позабюджетних коштів.

Довідка: У грудні 2016 року радниками Президентів України та Литви було підписано протокол, в якому підкреслено важливість реалізації литовсько-українського проекту в сфері психосоціальної реабілітації, в тому числі – і в Полтавській області.