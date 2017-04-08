2017 04 08 07:52:21

Призупинили діяльність атестаційної комісії поліції

Під час спілкування начальника поліції Полтавщини Олега Беха з громадськістю Полтави, люди висловили свої невдоволення щодо складу поліцейської комісії, очолюваної депутатом обласної ради Іриною Степаненко, яка бере участь у конкурсному відборі кандидатів на службу в поліції.

Про це повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв.

За його словами, з метою недопущення спекуляцій та провокацій на цій темі, начальник поліції Олег Бех призупинив своїм наказом діяльність цієї комісії.