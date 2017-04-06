2017 04 06 14:39:20

У Полтаві припинили незаконну вирубку дерев (ФОТО)

Учора, патрулюючи вулицю Пушкарівську, наряд патрульних поліцейських виявили трьох осіб, які займалися вирубкою дерев.

Громадяни здійснювали випилювання зелених насаджень без наявності відповідних дозвільних документів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

На місці події інспектори виявили бензопилу, а також автомобіль марки “Mercedes Sprinter “, котрим чоловіки планували перевозити спиляну деревину.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу відділення поліції № 1 міста Полтава.

Слідчими відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 356 кримінального кодексу України (самоправство).