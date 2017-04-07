2017 04 07 18:22:29

У Полтаві провели Міжрегіональний фестиваль туристичної журналістики

У Полтаві провели Міжрегіональний фестиваль туристичної журналістики

Міжрегіональний фестиваль туристичної журналістики відбувся в Полтаві. Його присвятили В.І Вернадському. Мета створити новий міжрегіональний туристичний маршрут «Шляхи Володимира Вернадського» та оголосили 2017 рік, роком В. Вернадського.

Як розповіла заступник начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Лариса Оніщук. Він об’єднає Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області. На Полтавщині такий вже існує. Його протяжність 200 км. І розрахований він на день. Частину вже не раз опробовували під час різних науково-практичних заходів. Відвідали його й журналісти та науковці з

Дніпропетровщини.

«Ми відвідали музей Короленка – будівля де бував Вернадський. Короленко та Вернадський брати. Це й родинні зв’язки та духовні, також Шишацька земля тісно пов’язана з Вернадським», – сказала Лариса Оніщук.

За словами голови Дніпропетровської організації НСЖУ Олексій Ковальчука, постать В. Вернадського не пов’язана з Дніпропетровщиною. Тому делегація зацікавилася створенням міжрегіонального туристичного маршруту.

«Ми зробили пробний візит нашої делегації, щоб напрацювати, познайомитися і розпланувати подальшу нашу роботу», – сказав Ковальчук.

За день делегація побували в Полтаві та Шишаках.