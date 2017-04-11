У Полтаві проведуть вищу лігу з баскетболу

12 і 13 квітня у Полтаві відбудуться матчі чергового туру Вищої ліги жіночого ЧУ з баскетболу. БК «Полтава» двічі зіграє проти одеської команди «ОНМУ-ВІМАР». Після двох невдач у боротьбі з БК «Франківськ», полтавки спробують порадувати рідну публіку перемогами.

Обидва матчі відбудуться в с/к ПНПУ ім. В. Г. Короленка. Перший матч відбудеться 12 квітня і розпочнеться о 18:30. Другий матч відбудеться 13 квітня. Початок о 17:00. Вхід для вболівальників вільний, пише «Полтавщина спорт».