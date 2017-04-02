2017 04 02 17:59:55

У Полтаві пройшов молебень за мир в Україні

Молебень за мир в Україні відбувся сьогодні на Соборній площі біля пам’ятника Івану Мазепі в Полтаві.

Загалом, у всіх обласних центрах України пройшов з 15:00 неділі масштабний міжкофесійний молебень.

Спільна молитва об’єднала полтавців та гостей міста у проханні перемоги над агресором та встановлення справедливого миру.

Ініціатива проведення цієї акції належить Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій.