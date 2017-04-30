У Полтаві пройшов масштабний велопробіг

У Полтаві пройшов масовий велопробіг

Півтисячі велолюбителів Полтави взяли участь у масштабному велопробігу “Поїхали разом!”.

Батьки їхали разом з дітьми, деякі учасники були у карнавальних костюмах та всі – з веселим настроєм.

Мета велопробігу – сприяння розвитку міської велосипедної інфраструктури. Організатори прагнули зробити пересування на велосипеді популярним та модним серед полтавців.

Стартував велопробіг від Монумента Слави та рушив “кільцевим маршрутом”: вул. 1100-річчя Полтави – вул. Європейська – вул. Степового фронту – вул. Івана Мазепи – вул. Велокотирнівська – вул. Ковпака – вул. Маршала Бірюзова – вул. Велокотирнівська.

Щоправда деякі водії автівок не могли почекати 5 хвилин велосипедистів та вклинювалися в їхню колонну.

Захід був організований торговельно-розважальним центром “Екватор”.