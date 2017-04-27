У Полтаві пройде перший фестиваль ленд-арту

29 та 30 квітня у Арт Платформі 11 (двір ТЦ «Київ», вул Зіньківська, 6а) проходитиме Land Art Festival. Фестиваль триватиме з 12 до 19 години і об’єднає митців з усієї України.

Організаторами заходу виступить команда P.Art.Ter. Це вже не перший захід митців у Арт Платформі. Минулого року вони провели тут виставку сучасного мистецтва, поєднавши її з лекторіумом. До цього організатори Land Art Festival займалися проектом «Кадетаріум» — масштабні творчі акції у Кадетському корпусі, які відвідували тисячі полтавців.

Ленд-арт — це жанр мистецтва, який виник у США в кінці 1960-х років. Його особливість — усі художні витвори пов’язані з природним ландшафтом. На фестивалі полтавці побачать спеціально зведені інсталяції та фотопроекти у цьому жанрі.

За словами організаторів, їхня головна мета — зробити Полтаву платформою сучасного мистецтва. Для цього вони запросили митців з Берліна, Києва, Харкова та інших міст.

Land Art Festival — це експеримент, ціль якого — виведення мистецтва з площини у тривимірний простір, створити масштабні інсталяції та познайомити полтавську публіку з провідними художниками і дослідниками сучасного мистецтва України, — розповідає один з організаторів заходу Артур Ароян.

Окрім мистецьких інсталяцій, у Арт-Платформі 11 протягом двох днів діятиме лекторіум. Під час лекцій полтавці зможуть поспілкуватися з художниками та мистецтвознавцями, які представляють Україну на міжнародних фестивалях та бієннале.

Також організатори облаштують кінорум, який працюватиме з 12 до 15 годин. Відвідувачі фестивалю дивитимуться стрічки у жанрі «ленд-арт». Крім того, на території фестивалю працюватимуть фуд-корт та виставка хенд-мейду, живопису і графіки.

На думку організаторів фестиваль буде не тільки цікавим, але й корисним. Адже у своїх робота митці підіймають багато важливих тем.