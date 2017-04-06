2017 04 06 13:54:50

У Полтаві продовжують ремонтувати дороги: перелік

У Полтаві розпочались ремонтні роботи автошляхів міста, міждворових проїздів. Виконують як капітальні ремонти, так і поточні.

Так, 6 квітня заплановано:

• підготовчі роботи: вул. Вавілова, вул. Європейська, у дворах по вул. Грушевського (15, 17, 19), бульвар Євгена Коновальця (5, 7), Баленка (18, 64-а);

• фрезування: вул. Європейська;

• асфальтування: кладовище у с. Розсошенці.

Завершуються ремонтні роботи спортивних майданчиків по вул. Великотирнівській (33/2, 35/2), Маршала Бірюзова (92, 94, 96) та Селянській.

Комунальні служби наноситимуть і дорожню розмітку по вулицях Луговій, Яківчанській, Спартака. Про це повідомили у Полтавській міськраді.