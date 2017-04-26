У Полтаві презентують книгу про Голодомор, видану італійською

Відділ соціокультурної діяльності Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського запрошує 27 квітня об 11:00 до літературної вітальні (кім.213) на презентацію книги Тамари Сенчук “Коза і дві буханки хліба”.

Яка заснована на розповідях рідних авторки про Голодомор в Україні, видана італійською мовою.

Пані Тамара родом з с. Високопілля Валківського району Харківської області. Постійно живе й працює в Італії. Вже протягом 12 років вона очолює українську громадську організацію “Україна плюс” в м. Венеції (Італія), заснувала першу в Італії україномовну школу “Перша ластівка”.

На презентації пані Тамара розповість про свою громадську та письменницьку діяльність.