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znimok-ekranu-26-04-17-143203 Анонс Культура Полтавщина Суспільство 

У Полтаві презентують книгу про Голодомор, видану італійською

У Полтаві презентують книгу про Голодомор, видану італійською

Відділ соціокультурної діяльності Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського запрошує 27 квітня об 11:00 до літературної вітальні (кім.213) на презентацію книги Тамари Сенчук “Коза і дві буханки хліба”.

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Яка заснована на розповідях рідних авторки про Голодомор в Україні, видана італійською мовою.

Пані Тамара родом з с. Високопілля Валківського району Харківської області. Постійно живе й працює в Італії. Вже протягом 12 років вона очолює українську громадську організацію “Україна плюс” в м. Венеції (Італія), заснувала першу в Італії україномовну школу “Перша ластівка”.

На презентації пані Тамара розповість про свою громадську та письменницьку діяльність.

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