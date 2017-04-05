2017 04 05 16:32:08

У Полтаві презентують ідею щорічного Міжнародного фестивалю сучасної українсько-шведської поезії «Meridian Poltava»

8 квітня о 16:00 у «Львівській кав’ярні» Президент міжнародної літературної корпорації Meridian Chernowitz Святослав Померанцев розповість про можливий фестиваль сучасної поезії у Полтаві.

З 8 по 10 квітня у рамках виступу письменника Сергія Жадана до Полтави завітає Святослав Померанцев — громадський діяч, видавець, Президент міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz.

Щорічно Святослав разом із командою організовують у Чернівцях міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. Це явище за сім років повернуло Чернівці на культурну мапу Європи.

Святослав каже, щ Meridian Czernowitz є технологією по створенню сучасного культурного обличчя міста, брендингу та піару міста в Україні та Європі:

— У нас є внутрішнє переконання, що цю технологію можна поширювати на інші міста. Для цього місто має відповідати певним критеріям. Та головне — єднання влади, бізнесу, громадського сектору, науковців, студентства та представників ЗМІ.

Як зазначає гість, слово «Полтава» давно є словом-кодом для всіх скандинавів. Це пароль, який викликає серйозний сентимент та різні емоції, бажання. Фестиваль Meridian Poltava може стати мостом між епохами, який збере вищу поетичну лігу зі Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Німеччини та України, туристів, діячів літератури, представників європейських культурних інституцій, впливових європейських журналістів, послів та дипломатів країн-учасниць, творчу молодь та студентів.

— Популяризація бренду «Полтава» у світі приведе до економічного, туристичного та культурного розвитку, поліпшення інвестиційного клімату регіону, підвищення самооцінки та гордості жителів за місто та регіон, — наголошує Померанцев.

Наразі організатори вивчають можливість створення фестивалю та шукають партнерів, для яких важлива доля Полтави та регіону.

На відкритій зустрічі, Святослав Померанцев поділиться досвідом та ідеями, розповість про технологію брендингу міста та необхідні фінансові, організаційні та інформаційні ресурси.

Вхід вільний. За додатковими питаннями: 097-189-04-85 (Олександр).

Роман Повзик, незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus»