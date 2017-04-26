У Полтаві презентували Програму «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього» (ВІДЕО)

Сьогодні, під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, відбулася презентація Програми «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього».

Менеджер комунікацій МБФ “Український жіночий фонд” Микола Ябченко, експертка Програми “Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього” Анна Петренко та Мачухівський сільський голова Валерій Білокінь розповіли, що означена Програма реалізується МБФ «Український жіночий фонд», у рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

ЇЇ основною метою є надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали у результаті конфлікту, та пенсіонерам шляхом забезпечення їх знаннями, навичками та впевненістю для прийняття обґрунтованих фінансових рішень у повсякденному житті, надання їм можливості відігравати активну роль у житті своїх громад.

«Наша програма носить назву “Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього” – це частина великого проекту USAID, яку реалізує МБФ “Український жіночий фонд”. Ми працюємо з пенсіонерами та ВПО, бо вони наразі є одними із найбільш вразливих категорій населення. Наша мета — надання допомоги, інформації стосовно побутових фінансових питань. Ми хочемо, щоб завдяки таким тренінговим навчанням, люди отримували знання, навички і могли впевнено приймати обґрунтовані фінансові рішення”, – розповів Микола Ябченко.

Програму реалізують в 11 областях України, у кожній з яких проведуть по 10 тренінгових занять, а у Луганській та Донецькій — по 15.

“Чому ми обрали саме таку цільову аудиторію? На жаль, люди цих трьох категорій найбільш вразливі. Це мешканці не великих міст, а невеличких містечок. Певний обсяг інформації і стосовно прав споживачів, і шахрайств, і банківських чи не банківських структур, можна отримати із Інтернету. Люди, які проживають у сільській місцевості, не є активними користувачами мережі, тому ми допомагаємо їм бути обізнаними та мати змогу відстоювати свої права, володіючи необхідною інформацією. Ми провели уже 2 тренінги — у Великобагачанському та у Полтавському районах. Заплановано ще 8 тренінгів до жовтня місяця, зокрема, у Полтаві, Горішніх Плавнях, Кременчуці, у Зіньківському та Лубенському районах”, – зазначила Анна Петренко.

У свою чергу, Валерій Білокінь подякував організаторам за проведення тренінгу, 11-12 квітня, у селі Мачухи.

«Дякую керівникам проекту за те, що вони надали можливість на території нашої сільської ради провести такі навчання. Ми дуже активна громада, тому мешканці з цікавістю відвідали тренінг», – підсумував Валерій Білокінь.

Детальніше про що ще йшлося на прес-конференції дивіться у ВІДЕО