У Полтаві презентували модель геопорталу містобудівного кадастру області
У Полтаві презентували модель геопорталу містобудівного кадастру області
Учора, у рамках проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні” Асоціацією міст України за підтримки USAID та Управлінням містобудування та архітектури в облдержадміністрації відбувся практикум для представників ОТГ та органів місцевого самоврядування.
Учасники отримали консультативну допомогу щодо застосування містобудівного законодавства у забезпеченні власних територій відповідною документацією та здійсненні повноважень у сфері містобудування та розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, РДА та територіальними підрозділами центрального органу державної влади з архітектурно-будівельного контролю.
Начальник управління Олександр Панков презентував модель геопорталу містобудівного кадастру Полтавської області, що знаходиться в дослідній експлуатації.
«Геопротал був розроблений на виконання заходів Регіональної цільової Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки, для вільного користування співробітниками органів управління та пересічними громадянами з метою отримання необхідної інформації щодо планування території області», – повідомив він.