У Полтаві презентували модель геопорталу містобудівного кадастру області

Учора, у рамках проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні” Асоціацією міст України за підтримки USAID та Управлінням містобудування та архітектури в облдержадміністрації відбувся практикум для представників ОТГ та органів місцевого самоврядування.

Учасники отримали консультативну допомогу щодо застосування містобудівного законодавства у забезпеченні власних територій відповідною документацією та здійсненні повноважень у сфері містобудування та розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, РДА та територіальними підрозділами центрального органу державної влади з архітектурно-будівельного контролю.

Начальник управління Олександр Панков презентував модель геопорталу містобудівного кадастру Полтавської області, що знаходиться в дослідній експлуатації.