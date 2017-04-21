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У Полтаві презентували модель геопорталу містобудівного кадастру області

У Полтаві презентували модель геопорталу містобудівного кадастру області

Учора, у рамках проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні” Асоціацією міст України за  підтримки USAID та Управлінням містобудування та архітектури в облдержадміністрації відбувся практикум для представників ОТГ та органів місцевого самоврядування.

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Учасники отримали консультативну допомогу щодо застосування містобудівного законодавства у забезпеченні власних територій відповідною документацією та здійсненні повноважень у сфері містобудування та розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, РДА та територіальними підрозділами центрального органу державної влади з архітектурно-будівельного контролю.

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Начальник управління Олександр Панков презентував модель геопорталу містобудівного кадастру Полтавської області, що знаходиться в дослідній експлуатації.

«Геопротал був розроблений на виконання заходів  Регіональної цільової Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки, для вільного користування співробітниками органів  управління та пересічними громадянами з метою  отримання необхідної інформації щодо планування території області», – повідомив він.

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