У Полтаві представники 23 областей обговорили нову державну регіональну політику

Сьогодні в Полтаві проходив Всеукраїнський семінар-нарада для керівників структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, які опікуються регіональним розвитком.

Захід організований Мінрегіоном України спільно з Полтавською ОДА за сприяння програми «U-LEAD з Європою».

Нарада зібрала в Полтаві керівників та представників департаментів економічного розвитку з 23 областей України, а також експертів міжнародних проектів та програм, націлених на регіональний розвиток.

Мета — обговорити актуальні питання:

прогрес в реалізації нової державної регіональної політики;

можливості фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів програм ЄС;

взаємодію з UkraineInvest — Ukraine Investment Promotion Office та Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту;

обмін кращими практиками соціально-економічного розвитку регіонів.

Заступник директора департаменту — начальник відділу моніторингу регіонального розвитку Департаменту з питань регіонального розвитку Мінрегіон України Олена Бойко зазначила, що активна робота експертів дозволила регіонам підготувати власні стратегії, отримуючи необхідні консультації з планування й управління фінансовими ресурсами.

Крім того, вона нагадала про розроблені проекти регіонального розвитку. Представниця Мінрегіону підсумувала, що проведена проектом робота була корисною, змістовною й підвищила спроможність регіонів для ефективнішого управління розвитком територій.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко привітав гостей міста й подякував колегам з Мінрегіонбуду за можливість приймати українських і міжнародних експертів:

— Регіональний розвиток — пріоритет, який включає в себе досягнення стратегічних цілей, забезпечення постійної динаміки показників соціально-економічного розвитку, пошук та використання додаткових фінансових джерел підтримки розбудови територій.

Він зазначив, що децентралізація для громади — не лише повноваження й ресурси, але й відповідальність, кінцева мета якої — створити ефективну систему функціонування місцевого самоврядування, надаючи перевагу ініціативам самої громади.

— Завдяки експертам проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку», розроблена Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року, — говорить Валерій Головко. — Завдання, закріплені цим програмним документом, повністю виконуються. Це підтверджується досягненням показників успішності.

У такому форматі за останні три роки вже відбулося шість зустрічей. За словами експерта з питань регіонального розвитку програми «U-LEAD з Європою», керівника проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Юрія Третяка, цього року планується щонайменше ще дві:

— Євросоюз, за рахунок якого фінансуються подібні заходи, налаштований і надалі підтримувати реалізацію нової регіональної політики в Україні. Тому є надія, що наступні три роки в нас відбудуться ще більш потужні зміни.

Нещодавно закінчився їхній проект «Підтримки політики регіонального розвитку в Україні». Була велика ґрантова програма на 19 млн євро, і реалізовані завдяки їй проекти регіонального розвитку та підтримки внутрішньо переміщених осіб. Наступний крок — комплексна програма «U-LEAD з Європою» (понад 100 млн євро) має охопити всю Україну, на відміну від попередніх, коли вдавалося залучити вибірково кілька областей.

— Перше, що характеризує розвиток економіки регіону — це його фінансова самодостатність, — говорить директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко. — Полтавська область у 2016 році забезпечила 25 млрд грн податкових платежів до державної скарбниці. Тобто, є однією з трьої областей на рівні з Харківською та Дніпропетровською, які формують держбюджет.

Також Інна Іщенко презентувала звіт економічного розвитку Полтавщини, який Юрій Третяк оцінив навідмінно та побажав розіслати його як взірець колегам з усіх областей.