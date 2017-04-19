У Полтаві патрульні продовжують виявляти осіб з наркотиками (ФОТО)

Сьогодні, близько 2-ї ночі, на вулиці Гожулівська міста Полтава патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2106 за порушення правил дорожнього руху. Крім водія у салоні автомобіля було ще дві особи, які поводили себе підозріло, у своїх відповідях на запитання звідки прямують та чи є в них незаконні речовини постійно плуталися. Про це повідомила Патрульна поліція Полтави на своїй сторінці у Facebook.

В ході поверхневої перевірки автомобіля, патрульні виявили 2 шприци з сіро-коричневою речовиною невідомого походження. Також у кишені одного із пасажирів транспортного засобу інспектори виявили ще два шприци із речовиною, схожою на наркотичну. 37-річний громадянин розповів, що в шприцах знаходиться наркотична речовина, яку він придбав для власного вживання.