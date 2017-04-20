У Полтаві оголосили конкурс етно-дизайну ескізу одягу
У Полтаві оголосили конкурс етно-дизайну ескізу одягу
З метою активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, поглиблення вивчення національної культурної спадщини, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виявлення, стимулювання та підтримки юних талантів Полтави виконавчий комітет Полтавської міської ради оголошує конкурс етно-дизайну ескізу одягу «Етнокласика: сучасне дихання».
До участі в Конкурсі запрошують учнів художніх шкіл, художніх відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), художніх студій м. Полтави
Конкурс проводиться у два етапи:
І етап (відбірковий) проходить у навчальному закладі. Від кожного навчального закладу на ІІ етап повинні бути представлені не більше 10 робіт, які подаються до Полтавської дитячої художньої школи до 19 травня 2017 року;
ІІ етап відбувається на базі Полтавської дитячої художньої школи до 23 червня 2017 року (робота журі, визначення переможців).
Варто також ознайомитись із Положенням про конкурс етно-дизайну ескізу одягу «Етнокласика: сучасне дихання».