2017 04 06 14:19:01

У Полтаві обрали Міс УМСА – 2017 (ФОТО)

Днями у міському Будинку культури відбулася подія, яку очікували студенти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», справжнє свято краси та розуму – конкурс «Міс УМСА – 2017». Захід відбувся за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Завдяки оригінальним візитівкам, глядачі познайомилися з дівчатами-учасницями, під час конкурсу дефіле в чорних сукнях – поринули в світ грації і жіночності, змогли краще зрозуміти тонку дівочу натуру, спостерігаючи за талантом кожної. Хтось вражав танцем, хтось – голосом, і кожна з них не була схожа на іншу. Трішки грайливості додав конкурс дефіле “Морячки”, де дівчата подарували своїм глядачам заряд позитиву та чудового настрою.

Між конкурсними епізодами на глядачів чекала цікава розважальна програма. Чарівними віршами, грою на флейті та гітарі, незабутнім стенд-апом та своїм співочим талантом порадували студенти академії.

Безумовно, всі учасниці конкурсу, без винятку, гідні звання найкрасивішої дівчини ВДНЗУ «УМСА». Але, все таки, журі довелось обирати, хто ж носитиме титул Міс УМСА. І цьогоріч переможницею стала студентка 5-го курсу, медичного факультету №1 – Олена Сербіненко. Звання І-ої віце-міс отримала Анастасія Гусак, а ІІ-ою віце-міс стала Анастасія Шкодіна. Також, учасниці отримали такі звання: “Міс Вишуканість” – Олена Сербієнко, “Міс Грація” – Анастасія Гусак, “Міс Конгеніальність” – Анастасія Шкодіна, “Міс глядацьких симпатій” – Наталія Дудник, “Міс Харизматичність” – Анастасія Чугунова, “Міс Артистичність – Варвара Тишкевич, ” Міс Чарівність” – Вікторія Галенко та “Міс Креативність” – Владислава Любецька.

Всі учасниці конкурсу отримали подарунки від організаторів та партнерів заходу.