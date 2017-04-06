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Полтавщина, Суспільство



2017 04 06 14:19:01

У Полтаві обрали Міс УМСА – 2017 (ФОТО)

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Днями у міському Будинку культури відбулася подія, яку очікували студенти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», справжнє свято краси та розуму – конкурс «Міс УМСА – 2017». Захід відбувся за сприяння управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради.

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Завдяки оригінальним візитівкам, глядачі познайомилися з дівчатами-учасницями, під час конкурсу дефіле в чорних сукнях – поринули в світ грації і жіночності, змогли краще зрозуміти тонку дівочу натуру, спостерігаючи за талантом кожної. Хтось вражав танцем, хтось – голосом, і кожна з них не була схожа на іншу. Трішки грайливості додав конкурс дефіле “Морячки”, де дівчата подарували своїм глядачам заряд позитиву та чудового настрою.

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Між конкурсними епізодами на глядачів чекала цікава розважальна програма. Чарівними віршами, грою на флейті та гітарі, незабутнім стенд-апом та своїм співочим талантом порадували студенти академії.

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Безумовно, всі учасниці конкурсу, без винятку, гідні звання найкрасивішої дівчини ВДНЗУ «УМСА». Але, все таки, журі довелось обирати, хто ж носитиме титул Міс УМСА. І цьогоріч переможницею стала студентка 5-го курсу, медичного факультету №1 – Олена Сербіненко. Звання І-ої віце-міс отримала Анастасія Гусак, а ІІ-ою віце-міс стала Анастасія Шкодіна. Також, учасниці отримали такі звання: “Міс Вишуканість” – Олена Сербієнко, “Міс Грація” – Анастасія Гусак, “Міс Конгеніальність” – Анастасія Шкодіна, “Міс глядацьких симпатій” – Наталія Дудник, “Міс Харизматичність” – Анастасія Чугунова, “Міс Артистичність – Варвара Тишкевич, ” Міс Чарівність” – Вікторія Галенко та “Міс Креативність” – Владислава Любецька.

Всі учасниці конкурсу отримали подарунки від організаторів та партнерів заходу.

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