У Полтаві на нетверезого водія-втікача склали чотири протоколи

Чотири адміністративні матеріали склали патрульні на нічного нетверезого водія-втікача.

Учора, близько 1-ї ночі патрульні помітили автомобіль ВАЗ червоного кольору. Транспортний засіб рухався з порушенням ПДР. Інспектори вирішили його зупинити. Однак водій не реагував на вимогу та продовжував рух, створюючи аварійну обстановку на дорозі. Автомобіль вдалось зупинити через п’ять хвилин на одній із центральних вулиць міста Полтава. З нього вийшов чоловік з явно вираженими ознаками алкогольного сп’яніння.Про це повідомила Патрульна поліція Полтави на своїй сторінці у Facebook.

