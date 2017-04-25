У Полтаві купальний сезон розпочнеться 4 червня

Цього року купальний сезон триватиме з 4 червня до 15 вересня.

До 15 травня мають бути підготованими місця масового відпочинку людей. Підприємці повинні обстежити водойми, оформити відповідні документи та укласти договори. Крім того, місця масового відпочинку людей на водоймах мають бути обладнані мінімум двома рятувальними кругами. Про це повідомили в Полтавській міській раді.

Рятувально-водолазна служба Полтавщини забезпечена сімома новими човнами, новими двигунами та водолазним спорядженням.