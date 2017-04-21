У Полтаві горів обласний архів (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні близько 10:30 у приміщенні Державного архіву Полтавської області, що за адресою вул. Пушкіна 18/24, сталася пожежа. Про це повідомила ОДТРК “Лтава”.

Загорілося горище будівлі корпусу № 1 Державного обласного архіву. П’ять підрозділів вогнеборців та рятувальників прибули на виклик на вулицю Пушкіна, 18/24. Осередок пожежі був на горищі, з боку вулиці Гоголя. Там стояв електродвигун та система вентиляції.

Після останнього, контрольного струменя води, пожежні та представники адміністрації архіву запідозрили, що у старенькому електродвигуні сталося коротке замикання. Поруч із двигуном була скловата та дерев’яні конструкції, ганчір’я. Вони і «підхопили» полум’я. Втім, це лише попередня версія причини загорання.

Нагадаємо, у полтавському обласному архіві документи розміщені в 12 сховищах, загальна площа яких становить близько 2 тисяч кв. м.