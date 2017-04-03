У Полтаві голови ОСББ вивчатимуть законодавство і принципи енергозбереження
8 квітня у Полтаві голів ОСББ будуть навчати “Ефективному управлінню багатоквартирним будинком”
Місцеві юристи,експерти з енергоефективності та залучені тренери з інших міст розкажуть учасникам тренінгу про основні зміни в Законодавстві, що стосуються ОСББ, а також юридичні права і обовязки управителів, особливу увагу надаючи такому кропіткому питанню, як процедура передачі будинку в управління об’єднанню співласників житла.
Навчальний тренінг відбудеться за адресою вул. Чорновола, 12 у відкритому офісі “Coworking Grass“(2 поверх ТЦ “Олімп”)
Захід організовано з метою покращення якості функціонування ОСББ в Полтаві, та підвищення рівня обізнаності управителів в питаннях проваждення принципів енергозбереження в житлових будинках міста.
За словами організаторів заходу – Громадської організації “ЕКОЛТАВА” та Асоціації “Підтримки об’єднань співвласників будинків” – мешканці багатоповерхівок, є одними з найбільших споживачів енергетичних ресурсів, та представляють собою велику частку населення міста, тому процес енергоефективності має починатися саме переходу на енергозберігаючі технології у під’їздах та квартирах. Управителі мають знати весь процес технічного оснащення будинку, а також скільки це буде коштувати на практиці.
Участь для голів ОСББ та їх представників є безкоштовною, за умови попередньої реєстрації за телефоном +380664232351 або за посиланням.bit.ly/trening_2017
Довідка: Діяльність здійснюється в рамках місцевого проекту “Центр сталого розвитку Полтавщини” за підтримки міжнародних грантових програм LINK Регіонального Екологічного Центру, та CLEEN Створення кооаліцій на місцях.
Проекти фінансується Міністерством Клімату та Довкілля Норвегії а також Європейським Союзом.
Контактна особа:
Менеджер по зв’язках із громадськістю ГО «ЕКОЛТАВА»
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