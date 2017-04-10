У Полтаві ГО “Чорнобильців”, “Афганців”, та учасників АТО підписали меморандум про співпрацю (ФОТО, ВІДЕО)

” Об`єднуються сили громадських організацій учасників АТО, бойових дій в Афганістані та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Умови меморандуму: Співпраця зі Збройними силами України, волонтерськими організаціями та військовими комісаріатами за для забезпечення перемоги у боротьбі з російським агресором та недопущення сепаратизму в Українській державі. Проведення спільних протестних акцій. Сприяння місцевій владі та поліції у підтримці громадського порядку та підготовка молоді до служби у ЗСУ. Меморандум є відкритим для підписання будь – якою іншою стороною, яка має такі самі погляди. Для приєднання необхідно підписати меморандум, у якому новий учасник погоджується сприяти умовам, що зазначені”, – повідомив голова ГС “Координаційної ради” громадських організацій учасників АТО Віталій Турпітько.

“Підписання меморандуму має вагоме значення. Коли Афганці повернулися з війни, то нас не знали куди діти. Чи приєднати до ветеранів ВВВ, чи окремо, щоб ми існували. На сьогодні у нас з`явилися нові герої війни, які проходят цей жах сьогодні. Ми підписали меморандум в якому зазначено, що всі побратими, які пройшли пекло війни повинні бути разом”, – сказав заступник голови спілки ветеранів Афганістану і учасників бойових дій Віктор Криворучко.

“Об`єднання є дуже важливим. Потрібно зашкодити бандитській діяльності, що зараз відбувається. Потрібно знайти, тих хто винен у пошкодженні меморіальних дошок нашим хлопцям”, – розповів голова ГО “Фонд інвалідів Чорнобиля Полтавської області” Микола Дибін.

“Ідею об`єднатися, ми вже виношували давно. Це потрібно для патріотичного, війського , спортивного виховання молоді. Ми створимо солідну базу. Ми будемо боротися проти несправедливості. У нас спільна мета – справедливе суспільство. Ми будемо допомагати нашим побратимам, що на фронті. Стояти, вистояти та завоювати мир для України”, – сказав депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона.