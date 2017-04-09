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Полтавщина, Суспільство



2017 04 09 10:56:41

У Полтаві Глава Української греко-католицької церкви освятив Хрест на місці будівництва храму (фото)

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Днями Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) освятив Хрест на місці будівництва храму Всіх Святих українського народу(м. Полтава вул. Світанкова, 7б).

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“Для всіх людей один Господь, одна віра та одне хрещення. І на цій освяченій землі збудують храм Всіх Святих українського народу”, сказав Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав

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Також він розповів, що на місці будівництва храму встановлять наріжний камінь. Камінь буде початком будівництва храму. Кошти на будівництво зібрали ще не всі.

Храм має бути у стилі козацького бароко та відповідати стилю сакрального будівництва Полтави.

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“Наріжним камінем церкви є Ісус Христос”, – пояснив Отець.

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