У Полтаві Глава Української греко-католицької церкви освятив Хрест на місці будівництва храму (фото)
Днями Отець і Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) освятив Хрест на місці будівництва храму Всіх Святих українського народу(м. Полтава вул. Світанкова, 7б).
“Для всіх людей один Господь, одна віра та одне хрещення. І на цій освяченій землі збудують храм Всіх Святих українського народу”, сказав Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав
Також він розповів, що на місці будівництва храму встановлять наріжний камінь. Камінь буде початком будівництва храму. Кошти на будівництво зібрали ще не всі.
Храм має бути у стилі козацького бароко та відповідати стилю сакрального будівництва Полтави.
“Наріжним камінем церкви є Ісус Христос”, – пояснив Отець.
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