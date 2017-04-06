У першому кварталі 2017 року Держгеокадастр Полтавщини видав 1197 наказів на виділення землі учасникам антитерористичної операції
Станом на сьогодні до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та органів місцевого самоврядування регіону учасники антитерористичної операції подали 2 036 заяв про отримання земельних ділянок у власність. Військові отримали 1 197 дозволів на розробку землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок загальною площею 2 251 гектар. Решта звернень знаходяться на стадії розгляду. Завершили процедуру оформлення землі у власність 721 військовослужбовець.
Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 200 військовим передадуть землі загальною площею 2 244 гектари. Ще 55 ділянок загальною площею більше 6 га призначені для ведення садівництва. Про це повідомили в прес-службі Держгеокадастру.
Довідково:
Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.
На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.
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