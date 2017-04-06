У першому кварталі 2017 року Держгеокадастр Полтавщини видав 1197 наказів на виділення землі учасникам антитерористичної операції

Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 200 військовим передадуть землі загальною площею 2 244 гектари. Ще 55 ділянок загальною площею більше 6 га призначені для ведення садівництва. Про це повідомили в прес-службі Держгеокадастру.

Довідково:

Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.