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imgfb8af3a41e59d9d43c41b7424ffaab75 Полтавщина Спорт Суспільство 

У Миргороді відбувся Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу

У Миргороді відбувся Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу

У Миргороді відбувся Чемпіонат Полтавської області з легкоатлетичного кросу пам’яті майстра спорту В. І. Даценка.

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У змаганнях, що проходили у березовому гаї, взяли участь спортсмени та збірні  команди ДЮСШ трьох міст та чотирьох районів області. Майже 100 учасників демонстрували спритність та витривалість. За підсумками змагань  призові місця розподіли  серед районів та серед міст, повідомили у Миргородській міській раді.

1 місце – Лохвицький; 2 місце – Пирятинський; 3 місце – Полтавський; 4 місце – Гребінківський.

1 місце – Полтава; 2 місце – Лубни; 3 місце – Миргород.

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