У Миргороді молодик пошкодив меморіальну плиту у підніжжя стели загиблим учасникам АТО

У центрі Миргорода студент одного з навчальних закладів витягуючи залізного меча з аплікації закладеної стели, пошкодив мармурову плиту підніжжя.

18-річний хлопець пояснив свій вчинок тим, що йому стало цікаво чи надійно прикріплений меч в металевій аплікації.

За фактом дрібного хуліганства на 18-річного студента поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 КУпАП.

Наразі суд постановою зобов’язав 18-річного правопорушника сплатити штраф та судовий збір, повідомили у поліції.