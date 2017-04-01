2017 04 01 11:35:06

У Микільській сільраді Полтавщини переплатили підрядникам “кругленьку” суму

На Полтавщині у Микільській сільській раді зайво сплатили підрядникам за роботи понад 130 тис. грн. Про це повідомили в Державній аудиторській службі України.

Раніше під час ревізії Микільського сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Микільської сільської ради виявлено фінансові порушення на суму 264 тис. грн.

Зокрема, посадові особи сільської ради зайво сплатили 134 тис. грн підрядним організаціям, які завищили вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Окрім того, у сільській раді з порушенням провели видатки на оплату послуг з вивезення та захоронення побутових відходів для приватного сектору територіальної громади на суму понад 86 тис. грн.

За недотримання законодавства з фінансових питань на чотирьох посадових осіб органу місцевого самоврядування складено протоколи про адміністративне правопорушення, а Микільській сільській раді зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.

Про результати ревізії поінформовано прокуратуру Полтавської області.