У МВФ пояснили, чому важливо підвищити пенсійний вік українцям

Згідно з меморандумом із МВФ, пенсійна реформа має бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017 року.

Підвищення пенсійного віку є критично важливим для продовження співпраці України і МВФ, оскільки це скоротить дефіцит Пенсійного фонду України, заявив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

За його словами, дефіцит Пенсійного фонду України є другим за розміром у світі щодо ВВП країни.

“Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність. Таким чином, підвищення низького віку виходу на пенсію – критично важливо”, – сказав Томсен.

Томсен уточнив, що щодо цього питання відбуваються дискусії в контексті програми подальшої співпраці МВФ і України.

Нагадаємо, згідно з меморандумом із МВФ, пенсійна реформа в Україні має бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017 року.